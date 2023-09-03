Молодой полузащитник «Барселоны» Гави побил рекорд Бояна Кркича и стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, который провёл за «сине-гранатовых» 100 матчей.

Напомним, что 6-й номер каталонцев вышел в основе своей команды на матч против «Осасуны» в рамках Ла Лиги. Команды встречаются в четвёртом туре.

Любопытно, что Гави достиг юбилейной отметки будучи моложе Кркича всего на 62 дня. Сейчас Гави 19 лет и 32 дня, Кркичу на тот момент было 19 лет и 84 дня.

Текстовую трансляцию игры «Осасуны» и «Барслоны» проводит портал LiveResult.ru. К концу первого тайма на табло нули.