Испанский защитник Серхио Рамос вернулся в «Севилью» на правах свободного агента, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок отказался от предложений «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии и ряда турецких команд.

37-летний футболист находился без работы после того, как у него закончился контракт с французским «ПСЖ».

Напомним, что чемпион мира 2010 года также выступал за мадридский «Реал».

Рамос выступал за основную команду «Севильи» с 2004 по 2005 год. Он провел 49 игр во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.