​«Барселона» огласила состав на матч с «Осасуной»

В воскресенье вечером в рамках четвёртого тура испанской Ла Лиги «Барселона» сыграет против «Осасуны» на выезде. Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Бальде, Кристенсен, Кунде, де Йонг, Ромеу, Гави, Гюндоган, Ямал, Левандовски.

Матч между «Осасуной» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что после трёх туров чемпионата Испании «Барселона» имеет семь очков в своём активе.