«Мальорка» с «Атлетиком» не порадовали голами

Оказавшаяся в зоне вылета «Мальорка» в четвёртом туре чемпионата Испании противостояла «Атлетику». Островитяне по всем статьям проиграли сопернику, кроме главного - счета на табло. Первый реальный момент был создан на 74-й минуте, Ведат Мурики едва не открыл счет, но защитник успел блокировать. Под конец игры баски пытались вырвать победу, но безуспешно - 0:0.

У «Атлетика» семь очков и третье место, у «Мальорки» - два и 17-я строчка.