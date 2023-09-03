«Мальорка» с «Атлетиком» не порадовали голами

Оказавшаяся в зоне вылета «Мальорка» в четвёртом туре чемпионата Испании противостояла «Атлетику». Островитяне по всем статьям проиграли сопернику, кроме главного - счета на табло. Первый реальный момент был создан на 74-й минуте, Ведат Мурики едва не открыл счет, но защитник успел блокировать. Под конец игры баски пытались вырвать победу, но безуспешно - 0:0.
У «Атлетика» семь очков и третье место, у «Мальорки» - два и 17-я строчка.
Протокол игры
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Вальент Мартин•Ван дер Хейден Сибе•Маффео Пабло•Лато Тони69' (Коста Хауме (69') •Родригес Даниэль I69' (Ману Морланес (69') •Саму Кошта•Дардер Серхи84' (Пратс Абдон (84') •Ларин Кайл56' (Льябрес Хавьер (56') •Мурики Ведат
Унай Симон•Лекуе Иньиго 44'60' (Прадос Беньят (60') •Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Руис Иньиго•Весга Микель78' (Гарсия Дани (78') •Уильямс Иньяки84' (Гарсия Рауль (84') •Сансет Ойян60' (Муньяин Икер (60') •Уильямс Нико78' (Беренгер Алекс (78') •Гурусета Горка
03 сентября.
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