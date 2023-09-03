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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» с «Атлетиком» не порадовали голами

03 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать
Мальорка
0:0
Атлетик Б
окончен

Оказавшаяся в зоне вылета «Мальорка» в четвёртом туре чемпионата Испании противостояла «Атлетику». Островитяне по всем статьям проиграли сопернику, кроме главного - счета на табло. Первый реальный момент был создан на 74-й минуте, Ведат Мурики едва не открыл счет, но защитник успел блокировать. Под конец игры баски пытались вырвать победу, но безуспешно - 0:0.

У «Атлетика» семь очков и третье место, у «Мальорки» - два и 17-я строчка.

Протокол игры  
Мальорка0:0Атлетик Б
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниВальент МартинВан дер Хейден СибеМаффео ПаблоЛато Тони 69' (Коста Хауме ( 69') Родригес Даниэль I 69' (Ману Морланес ( 69') Саму КоштаДардер Серхи 84' (Пратс Абдон ( 84') Ларин Кайл 56' (Льябрес Хавьер ( 56') Мурики Ведат
Запасные: Ruben QuintanillaКопете ХосеГрейф ДоминикНастасич МатияМаскарель ОмарСанчес АнтониоДьедью АматКуэльяр Иван
Унай СимонЛекуе Иньиго  44' 60' (Прадос Беньят ( 60') Вивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеРуис ИньигоВесга Микель 78' (Гарсия Дани ( 78') Уильямс Иньяки 84' (Гарсия Рауль ( 84') Сансет Ойян 60' (Муньяин Икер ( 60') Уильямс Нико 78' (Беренгер Алекс ( 78') Гурусета Горка
Запасные: Гарсия ИманолЭррера АндерUnai EguiluzАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерMalcom AresГомес Унаи
03 сентября.

 

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