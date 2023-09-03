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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Хетафе»: «Гринвуд - игрок высочайшего уровня»

03 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать

Мэйсон Гринвуд «приземлился» в Испании, хотя выбрал для этого не самое удачное время - на фоне сотрясающих испанский футбол феминистских скандалов ему не могло не достаться от взбудораженной общественности.

Тем не менее, в «Хетафе» рискнули - потому что, как пояснил Хосе Бордалас, наставник клуба, Гринвуд - игрок высочайшего класса.

- Я думаю, что он - игрок высочайшего класса, который очень мотивирован показать себя в «Хетафе» в силу своего положения, а мы поможем ему поскорее обрести свою лучшую форму, - цитирует слова Бордаласа итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Хосе Бордалас Мэйсон Гринвуд
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