Наставник «Хетафе»: «Гринвуд - игрок высочайшего уровня»

Мэйсон Гринвуд «приземлился» в Испании, хотя выбрал для этого не самое удачное время - на фоне сотрясающих испанский футбол феминистских скандалов ему не могло не достаться от взбудораженной общественности.

Тем не менее, в «Хетафе» рискнули - потому что, как пояснил Хосе Бордалас, наставник клуба, Гринвуд - игрок высочайшего класса.

- Я думаю, что он - игрок высочайшего класса, который очень мотивирован показать себя в «Хетафе» в силу своего положения, а мы поможем ему поскорее обрести свою лучшую форму, - цитирует слова Бордаласа итальянское новостное агентство ITASportPress.