​Ровно 20 лет назад Роналдиньо впервые забил за «Барселону»

Ровно 20 лет назад, 3 сентября 2003 года, Роналдиньо забил свой первый гол за «Барселону». Бразилец тогда ловко ушёл от нескольких футболистов «Севильи» и нанёс мощный удар метров с двадцати восьми – мяч «поцеловал» перекладину и влетел в ворота.

Та игра между «Барселоной» и «Севильей» на «Камп Ноу» завершилась вничью со счётом 1:1. Главным тренером каталонцев тогда был Франк Райкард.

Отметим, что в «Барселону» летом 2003 года Роналдиньо перебирался после двух сезонов в «ПСЖ». На «Камп Ноу» бразилец провёл пять лет, после чего отправился в «Милан». Там бразилец тоже блистал, но уже не так ярко.