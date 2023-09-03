​Фелиш расплакался во время презентации в «Барселоне»

Нападающий Жоау Фелиш в последние часы летнего трансферного окна перебрался из «Атлетико» в «Барселону». Каталонский клуб арендовал 23-летнего португальца у «матрасников» до конца сезона.

Во время своей презентации в качестве футболиста «Барселоны» Жоау Фелиш не смог сдержать слёз. Ранее португалец говорил, что всегда мечтал выступать за «сине-гранатовых».

Дебютировать за «Барселону» Жоау Фелиш может уже в воскресном матче чемпионата Испании против «Осасуны». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.