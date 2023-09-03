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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Теннисиста Алькараса радует игра Беллингема

03 Сентября 2023 • 17:56 Комментировать

Теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме, который забил пять голов в четырёх стартовых матчах Ла Лиги за «Реал». Стоит сказать, что Алькарас является фанатом мадридской команды.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он такой прекрасный и талантливый игрок. Я уверен, что он станет одним из лучших в мире на этой позиции. Хорошо, что он в команде. Я немного с ним общаюсь и могу сказать, что он является ещё и замечательным человеком», - сказал Алькарас, чьи слова приводит портал Goal.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карлос Алькарас Джуд Беллингем
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