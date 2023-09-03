В последние дни защитника Серхио Рамоса слухи активно связывают с саудовским «Аль-Иттихадом». Впрочем, 37-летний футболист может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает El Desmarque, в ближайшие часы Рамос может вернуться в «Севилью». Отмечается, что в настоящий момент андалузцы обсуждают с опытным футболистом последние детали контракта, в том числе финансовую составляющую.

Серхио Рамос после ухода из «ПСЖ» пребывает в статусе свободного агента. Защитник является воспитанником «Севильи». В конце лета 2005 года Рамос перебрался из своего родного клуба в мадридский «Реал», где провёл 16 лет.