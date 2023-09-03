«Жирона» вырвала победу над «Лас-Пальмасом» и продолжает преследование «Реала»

Отлично стартовавшая «Жирона» в четвёртом туре Ла Лиги играла против одного из аутсайдеров, «Лас- Пальмаса». Несмотря на такие показатели в начале сезона, у каталонцев не было ощутимого перевеса над противником. Да и гости резво начали, Пехиньо должен был открывать счет, но не переиграл голкипера. После перерыва уже у Хулиана Араухо был шанс, но вратарь парировал удар головой. А вот «Жирона» свой лучший шанс в игре не упустила. На 88-й минуте Ян Коуто выполнил подачу, и Кристиан Порту здорово сыграл головой - 1:0.

«Жирона» набрала 10 очков и идет на втором месте. уступая только «Реалу», а вот противник только в одном балле над зоной вылета.