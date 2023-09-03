«Жирона» вырвала победу над «Лас-Пальмасом» и продолжает преследование «Реала»

Отлично стартовавшая «Жирона» в четвёртом туре Ла Лиги играла против одного из аутсайдеров, «Лас- Пальмаса». Несмотря на такие показатели в начале сезона, у каталонцев не было ощутимого перевеса над противником. Да и гости резво начали, Пехиньо должен был открывать счет, но не переиграл голкипера. После перерыва уже у Хулиана Араухо был шанс, но вратарь парировал удар головой. А вот «Жирона» свой лучший шанс в игре не упустила. На 88-й минуте Ян Коуто выполнил подачу, и Кристиан Порту здорово сыграл головой - 1:0.
«Жирона» набрала 10 очков и идет на втором месте. уступая только «Реалу», а вот противник только в одном балле над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Порту Кристиан88'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау61' (Коуто Ян (61') • 85'Давид Лопес• 67'Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Гарсия Алеш•Цыганков Виктор75' (Порту Кристиан (75') •Эррера Янгель62' (Торре Пабло (62') •Мартин Иван•Савио III 23'72' (Фернандес Валери (72') •Стуани Кристиан62' (Довбик Артём (62')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Суарес Алехандро•Мармол Мика• 35'Кардона Серхи• 26'Родригес Кирьян 48'57' (Перроне Максимо (57') •Луаодис Энзо86' (Муньос Хави (86') •Виера Хонатан86' (Мфулу Оменуке (86') •Пехиньо Франсиско57' (Бенито Рамирес (57') •Каба Сори•Мунир Эль-Хаддади76' (Кардона Марк (76')
03 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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