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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» вырвала победу над «Лас-Пальмасом» и продолжает преследование «Реала»

03 Сентября 2023 • 16:59 Комментировать
Жирона
1:0
Лас-Пальмас
окончен

Отлично стартовавшая «Жирона» в четвёртом туре Ла Лиги играла против одного из аутсайдеров, «Лас- Пальмаса». Несмотря на такие показатели в начале сезона, у каталонцев не было ощутимого перевеса над противником. Да и гости резво начали, Пехиньо должен был открывать счет, но не переиграл голкипера. После перерыва уже у Хулиана Араухо был шанс, но вратарь парировал удар головой. А вот «Жирона» свой лучший шанс в игре не упустила. На 88-й минуте Ян Коуто выполнил подачу, и Кристиан Порту здорово сыграл головой - 1:0.

«Жирона» набрала 10 очков и идет на втором месте. уступая только «Реалу», а вот противник только в одном балле над зоной вылета.

Протокол игры  
Жирона1:0Лас-Пальмас
(1:0) Порту Кристиан88'  
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 61' (Коуто Ян ( 61'  85') Давид Лопес  67'Блинд ДэйлиГутьеррес МигельГарсия АлешЦыганков Виктор 75' (Порту Кристиан ( 75') Эррера Янгель 62' (Торре Пабло ( 62') Мартин ИванСавио III  23' 72' (Фернандес Валери ( 72') Стуани Кристиан 62' (Довбик Артём ( 62')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанХуан Карлос МартинГарсия ЭрикФуйдиас ТониJhon SolisБернардо Эспиноса
Вальес АльвароАраухо ХулианСуарес АлехандроМармол Мика  35'Кардона Серхи  26'Родригес Кирьян  48' 57' (Перроне Максимо ( 57') Луаодис Энзо 86' (Муньос Хави ( 86') Виера Хонатан 86' (Мфулу Оменуке ( 86') Пехиньо Франсиско 57' (Бенито Рамирес ( 57') Каба СориМунир Эль-Хаддади 76' (Кардона Марк ( 76')
Запасные: Эррера КристианКоко СаульЛемос АльвароАарон ЭскандельКурбело ЭрикРамирес СандроГоррин Алехандро
03 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Жирона Лас-Пальмас
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Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
0
1.68 3.80 5.80
Видео
Перерыв
Мальорка Мальорка
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
3.15 3.15 2.55
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