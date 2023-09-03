«Барселона» потратила 3,4 миллиона евро в летнее трансферное окно — это 19-й показатель в Ла Лиге

«Барселона» скромно провела летнее трансферное окно в плане денежных трат.

Diario Sport утверждает, что единственный полноценный трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 3,4 млн евро. По этому показателю каталонцы опередили только «Атлетик», который ничего не потратил в летний период дозаявок.

Лидером по тратам на трансферы стал мадридский «Реал», который выделил на покупку новых футболистов 130 млн евро.

Добавим, что прошедшим летом состав «Барселоны» пополнили Ориоль Ромеу (3,4 млн евро), Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес (оба – свободные агенты), Жоау Канселу, Жоау Фелиш (оба – аренда).