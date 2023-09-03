Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей» не состоится в воскресенье - поединок был перенесён на более позднюю дату. Соответствующее решение Ла Лига приняла из-за штормового предупреждения – в регионе объявлен красный уровень опасности.

В воскресенье утром мэр Мадрида заявил о том, что город ожидает очень трудный вечер. По словам чиновника, в столице Испании может быть установлен новый рекорд осадков.

В трёх прошедших турах чемпионата Испании «Атлетико» набрал семь очков. Что касается «Севильи», то новый сезон Ла Лиги действующий обладатель трофея Лиги Европы начал с трёх поражений.