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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Матч «Атлетико» - «Севилья» перенесён – названа причина официально

03 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Атлетико М
0:0
Севилья
отменен

Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей» не состоится в воскресенье - поединок был перенесён на более позднюю дату. Соответствующее решение Ла Лига приняла из-за штормового предупреждения – в регионе объявлен красный уровень опасности.

В воскресенье утром мэр Мадрида заявил о том, что город ожидает очень трудный вечер. По словам чиновника, в столице Испании может быть установлен новый рекорд осадков.

В трёх прошедших турах чемпионата Испании «Атлетико» набрал семь очков. Что касается «Севильи», то новый сезон Ла Лиги действующий обладатель трофея Лиги Европы начал с трёх поражений.

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