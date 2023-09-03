«Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках четвёртого тура чемпионата Испании по футболу «Осасуна» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Осасуна - Барселона
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Протокол игры
|45'Кунде Жюль (0:1)
Айтор Фернандес•Аресо Хесус• 41'Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Круз Хуан•Муньос Икер•Гарсия Рубен•Ибаньес Пабло•Орос Аймар•Арнаис Хосе•Гарсия Рауль
Тер Штеген Марк-Андре•Роберто Серхи•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Гюндоган Илкай•Ромеу Ориоль•Де Йонг Френки•Ямаль Ламин•Левандовски Роберт• 33'Гави
03 сентября. Стадион "Эль-Садар".
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