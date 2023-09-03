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Беллингем: «Не знаю, за что меня так полюбили болельщики»

03 Сентября 2023 • 09:00 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
окончен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих впечатлениях после победного гола в ворота «Хетафе» в матче четвёртого тура Ла Лиги. «Сливочные» одержали волевую победу на своем поле со счетом 2:1. Решающий мяч был забит уже в компенсированное время матча.

«Когда на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать мое имя, у меня задрожали ноги. Не знаю, за что меня так полюбили болельщики, но даю слово, что всегда буду работать на все сто процентов», — сказал Беллингем журналистам.

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал» минувшим летом. В четырех матчах за новую команду он забил пять голов, отметившись мячом в каждой встрече. Помимо этого, на счету хавбека есть один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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