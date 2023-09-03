Беллингем повторил достижение Роналду, Ибрагимовича и Фабрегаса

Джуд Беллингем пока забивает во всех официальных матчах за мадридский «Реал».

В субботу хавбек принёс «сливочным» победу над «Хетафе», отличившись на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Согласно информации Squawka, Беллингем – лишь четвёртый после Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Сеска Фабрегаса игрок с начала 21 века, забивший в каждом из четырёх первых матчей в Ла Лиге.

20-летний англичанин, купленный у «Боруссии» Дортмунд» за 103 млн евро, ранее по одному разу поразил ворота «Атлетика» и «Сельты», а в поединке с «Альмерией» оформил дубль.