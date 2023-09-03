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Гави в ближайшее время побьёт рекорд Бояна Кркича

03 Сентября 2023 • 02:05 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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Через 18 ч. 41 мин.

Полузащитник «Барселоны» Гави вот-вот обновит рекорд клуба.

Следующий матч за «сине-гранатовых» будет для испанца сотым в составе первой команды. Как отмечает Football Espana, Гави станет самым молодым в истории игроком, преодолевшим отметку в сто поединков за «Барселону» во всех турнирах (19 лет и 32 дня). На данный момент рекордсменом каталонского гранда остаётся Боян Кркич, сыгравший сотый матч в возрасте 19 лет и 84 дней.

«Барселона» сыграет против «Осасуны» в рамках четвёртого тура Ла Лиги. Встреча состоится в воскресенье.

На счету Гави 13 результативных передач и шесть забитых мячей в 99 матчах за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боян Кркич Гави
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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