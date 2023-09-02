Гол со штрафного позволил «Бетису» одолеть «Райо Вальекано»

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Райо Вальекано» встретились в четвёртом туре. В начале второго тайма Виллиан Жозе запорол момент, пробив в никуда, но спустя несколько минут со штрафного закрутил мяч в сетку. У соперника лучший момент имел Альваро Гарсия Ривера, но промахнулся. Тут же Борха Иглесиас запустил мяч в штангу.

«Бетис» набрал семь очков и делит второе место. У соперника на один балл меньше.