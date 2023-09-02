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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол со штрафного позволил «Бетису» одолеть «Райо Вальекано»

02 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Бетис
1:0
Райо Вальекано
окончен

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Райо Вальекано» встретились в четвёртом туре. В начале второго тайма Виллиан Жозе запорол момент, пробив в никуда, но спустя несколько минут со штрафного закрутил мяч в сетку. У соперника лучший момент имел Альваро Гарсия Ривера, но промахнулся. Тут же Борха Иглесиас запустил мяч в штангу.

«Бетис» набрал семь очков и делит второе место. У соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Бетис1:0Райо Вальекано
(1:0) Виллиан Жозе53'  
Силва РуиБельерин ЭкторПесселья ХерманЛуис ФелипеМиранда Хуан  16' 46' (Абнер ( 46') Гидо Родригес  43' 46' (Гуардадо Андрес ( 46') Рока Марк  85'Родри Родриго 76' (Иглесиас Борха ( 76') Иско Аларкон 90' (Алтимира Серхи ( 90') Перес АйосеВиллиан Жозе 76' (Круз Хуан ( 76')
Запасные: Риад ЧадиСабали ЮссуфВьейтес ФрансискоБартра МаркGuilherme FernandesПерес Дани
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянЭрнандес АриданеЭспино Альфонсо  55' 78' (Фалькао Радамель ( 78') Паласон Иси  58' 64' (Де Фрутос Хорхе ( 64') Валентин ОскарСисс Пате 65' (Перес Кике ( 65'  86') Гарсия Альваро Ривера  45'Нтекья Ранди 78' (Бебе Тьягу ( 78') Рауль де Томас  58' 59' (Камелло Серхио ( 59')
Запасные: Паскуаль МартинМумин АбдулМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниЛопес УнаиРатиу Андрей
02 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Райо Вальекано
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