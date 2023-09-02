Гол со штрафного позволил «Бетису» одолеть «Райо Вальекано»

Середняки Ла Лиги, «Бетис» и «Райо Вальекано» встретились в четвёртом туре. В начале второго тайма Виллиан Жозе запорол момент, пробив в никуда, но спустя несколько минут со штрафного закрутил мяч в сетку. У соперника лучший момент имел Альваро Гарсия Ривера, но промахнулся. Тут же Борха Иглесиас запустил мяч в штангу.
«Бетис» набрал семь очков и делит второе место. У соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Жозе53'
Силва Руи•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Луис Фелипе•Миранда Хуан 16'46' (Абнер (46') •Гидо Родригес 43'46' (Гуардадо Андрес (46') •Рока Марк• 85'Родри Родриго76' (Иглесиас Борха (76') •Иско Аларкон90' (Алтимира Серхи (90') •Перес Айосе•Виллиан Жозе76' (Круз Хуан (76')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Эрнандес Аридане•Эспино Альфонсо 55'78' (Фалькао Радамель (78') •Паласон Иси 58'64' (Де Фрутос Хорхе (64') •Валентин Оскар•Сисс Пате65' (Перес Кике (65') • 86'Гарсия Альваро Ривера• 45'Нтекья Ранди78' (Бебе Тьягу (78') •Рауль де Томас 58'59' (Камелло Серхио (59')
02 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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