Левандовски – о 16-летнем Ямале: «Никогда не видел, чтобы юные игроки так тренировались»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об успехах вингера Ламина Ямала.

16-летний футболист неожиданно пробился в стартовый состав «сине-гранатовых» и произвёл впечатление своей игрой. В матче прошлого тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:3) Ямал отметился результативной передачей.

«Я видел, как тренируются юные игроки, но никогда не видел, чтобы кто-то делал это так, как Ламин. Он особенный, мне очень нравится этот футболист.

Часто ли 16-летние парни выигрывают конкуренцию у 30-летних? Это единичные случае. Сейчас молодым игрокам особенно трудно, ведь они читают всё, что пишут в социальных сетях. Раньше такого не было», – цитирует Barca Universal Левандовски.