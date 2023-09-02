Карраско вылетит в Саудовскую Аравию в воскресенье – игрока продают за 15 млн евро

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско в ближайшее время сменит клуб.

Как стало известно чуть раньше, «матрасники» договорились с «Аль-Шабабом» о трансфере бельгийца за 15 млн евро, а сам футболист согласовал контракт с саудовским клубом. Карраско ожидаемо не попал в заявку на предстоящий матч «Атлетико» против «Севильи», который состоится 3 сентября. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в это время игрок уже будет в Саудовской Аравии, где заключит договор с новыми работодателями.

Янник Карраско выступал за «Атлетико» в два прихода – с 2015 по 2018 год и с 2020 по 2023. В его активе 47 забитых мячей и 45 ассистов в 266 матчах за команду Диего Симеоне.