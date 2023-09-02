Анчелотти: «Кроос и Модрич – лучшие»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Тони Крооса и Луки Модрича.

Опытные полузащитники утратили постоянное место в стартовом составе «сливочных», но в субботнем матче против «Хетафе» (2:1) сыграли видную роль. Немец вышел на поле перед началом второго тайма, а хорват отыграл 77 минут.

«Кроос и Модрич – лучшие. Для меня они просто лучшие. Они по-прежнему важны для нас как с точки зрения результатов, так и для оказания помощи более молодым игрокам в их развитии», – приводит Madrid Xtra слова главного тренера мадридцев.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с четырьмя победами после четырёх туров.