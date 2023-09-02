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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Кроос и Модрич – лучшие»

02 Сентября 2023 • 22:14 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Тони Крооса и Луки Модрича.

Опытные полузащитники утратили постоянное место в стартовом составе «сливочных», но в субботнем матче против «Хетафе» (2:1) сыграли видную роль. Немец вышел на поле перед началом второго тайма, а хорват отыграл 77 минут.

«Кроос и Модрич – лучшие. Для меня они просто лучшие. Они по-прежнему важны для нас как с точки зрения результатов, так и для оказания помощи более молодым игрокам в их развитии», – приводит Madrid Xtra слова главного тренера мадридцев. 

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с четырьмя победами после четырёх туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Тони Кроос
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