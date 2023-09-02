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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не смогла отыграться в матче с «Алавесом», пропустив в самом дебюте

02 Сентября 2023 • 21:27 Комментировать
Алавес
1:0
Валенсия
окончен

«Алавес» с «Валенсией» встретились в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Голкипер гостей Гиорги Мамардашвили уже на первой минуте нарушил правила в своей штрафной - пенальти. Вратарь парировал удар Кике Гарсии с точки, а затем повторил сэйв после того, как рефери попросил перебить. Вот только в следующей атаке Дженк Озкаджар стал автором автогола. Невезучий Гарсия зарядил в штангу на 40-й минуте. Во втором тайме он же упустил супермомент, пробивая головой. В целом гости чаще били по воротам, но реальной остроты не создавали.

Протокол игры  
Алавес1:0Валенсия
(1:0) Озкаджар Дженк6'  
Сивера АнтониоГоросабел Андони  45'Марин РафаСедлар Александр 75' (Омородион Сэмюэль ( 75') Дуарте РубенБланко Антонио 88' (Хаджи Янис ( 88') Гевара Андер  82'Алькаин Чебер 66' (Сола Алекс ( 66') Гуриди Хон  38' 88' (Бенавидес Карлос ( 88'  89') Риоха ЛуисКике Гарсия 75' (Теналья Науэль ( 75')
Запасные: Альварес ХоседаРеббах АбдеррахманКаррикабуру ХонМараш НиколаХави ЛопеcОвоно ХесусСанчес Андер
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриДьякаби Муктар  86'Озкаджар Дженк 46' (Москера Кристиан ( 46') Гайя Хосе  45'Корреа Тьерри 46' (Перес Фран ( 46') Герра ХавьерПепелуНогуэроль Диего Лопес 70' (Амалла Селим ( 70') Алмейда Андре IV 61' (Каньос Серхи ( 61') Дуро Уго 81' (Домингес Марио ( 81')
Запасные: Васкес ХесусЯремчук РоманРиверо КристианХауме ДоменекТаррега СесарГосальбес ПаблоГильямон Уго
02 сентября. Стадион "Мендисорроса".

 

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Валенсия Алавес
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