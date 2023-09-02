«Валенсия» не смогла отыграться в матче с «Алавесом», пропустив в самом дебюте

«Алавес» с «Валенсией» встретились в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Голкипер гостей Гиорги Мамардашвили уже на первой минуте нарушил правила в своей штрафной - пенальти. Вратарь парировал удар Кике Гарсии с точки, а затем повторил сэйв после того, как рефери попросил перебить. Вот только в следующей атаке Дженк Озкаджар стал автором автогола. Невезучий Гарсия зарядил в штангу на 40-й минуте. Во втором тайме он же упустил супермомент, пробивая головой. В целом гости чаще били по воротам, но реальной остроты не создавали.
Протокол игры
|(1:0) Озкаджар Дженк6'
Сивера Антонио•Горосабел Андони• 45'Марин Рафа•Седлар Александр75' (Омородион Сэмюэль (75') •Дуарте Рубен•Бланко Антонио88' (Хаджи Янис (88') •Гевара Андер• 82'Алькаин Чебер66' (Сола Алекс (66') •Гуриди Хон 38'88' (Бенавидес Карлос (88') • 89'Риоха Луис•Кике Гарсия75' (Теналья Науэль (75')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Дьякаби Муктар• 86'Озкаджар Дженк46' (Москера Кристиан (46') •Гайя Хосе• 45'Корреа Тьерри46' (Перес Фран (46') •Герра Хавьер•Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес70' (Амалла Селим (70') •Алмейда Андре IV61' (Каньос Серхи (61') •Дуро Уго81' (Домингес Марио (81')
02 сентября. Стадион "Мендисорроса".
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