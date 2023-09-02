«Валенсия» не смогла отыграться в матче с «Алавесом», пропустив в самом дебюте

«Алавес» с «Валенсией» встретились в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Голкипер гостей Гиорги Мамардашвили уже на первой минуте нарушил правила в своей штрафной - пенальти. Вратарь парировал удар Кике Гарсии с точки, а затем повторил сэйв после того, как рефери попросил перебить. Вот только в следующей атаке Дженк Озкаджар стал автором автогола. Невезучий Гарсия зарядил в штангу на 40-й минуте. Во втором тайме он же упустил супермомент, пробивая головой. В целом гости чаще били по воротам, но реальной остроты не создавали.