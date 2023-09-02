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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов»

02 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал очередной успешный перформанс Джуда Беллингема.

20-летний полузащитник продлил собственную голевую серию, забив победный мяч «сливочных» в поединке с «Хетафе» (2:1) на 95-й минуте.

«Ситуация находилась под нашим контролем во втором тайме, поэтому мы заслужили победу. Беллингем всё больше привыкает забивать голы. Нас не удивляет качество игры Джуда, но мы удивлены количество его голов. Думаю, сам он тоже впечатлён. Кажется, он без проблем может достичь отметки в 15 забитых мячей», – приводит Madrid Xtra послематчевое заявление Анчелотти.

В активе англичанина пять забитых мячей в четырёх матчах за «Реал» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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