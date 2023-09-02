«Реал» выиграл четыре стартовых матча второй год подряд - такого не случалось более 60 лет

Мадридский «Реал» отлично проводит новый сезон испанского чемпионата - команда итальянского специалиста Карло Анчелотти обыграла в четвертом туре Ла Лиги «Хетафе», хотя и не без усилий - после первого тайма мадридцы проигрывали, но смогли не только сравнять счет, но и выиграть.

Любопытно, что и в прошлом сезоне «Реал» также начал чемпионат с четырех побед кряду. Такого с командой не происходило более шестидесяти лет - с тех пор, как в сезоне 1961/1962 и 1962/1963 мадридцы также начинали чемпионат с четырех побед кряду.

В следующем сезоне мадридский «Реал» сыграет с «Реал Сосьедад».