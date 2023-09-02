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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем забил в четвёртом матче подряд за «Реал»

02 Сентября 2023 • 19:35 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
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Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем забил уже в четвёртой игре подряд после перехода в стан «сливочных» из дортмундской «Боруссии».

Сегодня, 2 августа, «Реал» смог одержать волевую победу, обыграв «Хетафе» (2:1) в четвертом туре чемпионата Испании. 20-летний британец принес три очка своей команде, забив уже в компенсированное время встречи. Этот мяч продлил голевую серию Беллингема до четырех игр.

Напомним, Беллингем перебрался в «Реал» минувшим летом и уже сыграл в четырех матчах Ла Лиги, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав максимальное количество очков за четыре тура – 12.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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