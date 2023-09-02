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Чемпионат Испании. Ла Лига

Опять решил Беллингем: на 5-й добавленной минуте «Реал» всё-таки сломил «Хетафе»

02 Сентября 2023 • 19:21 Комментировать (9)
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
окончен

«Реал» и «Хетафе» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч четвертого тура Ла Лиги состоялся 2 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Хетафе
  11'Майораль Борха (0:1)
(1:1) Хоселу Санмартин47'  
(2:1) Беллингем Джуд90'  
Аррисабалага КепаКарвахаль Даниэль 76' (Васкес Лукас ( 76') Рюдигер Антонио  45'Алаба ДавидГарсия Франсиско III 46' (Начо Фернандес ( 46') Модрич Лука 76' (Диас Браим ( 76') Тчуамени Орельен 80' (Вальверде Федерико ( 80') Камавинга Эдуардо 46' (Кроос Тони ( 46'  51') Беллингем ДжудРодригоХоселу Санмартин
Запасные: Гонсалес ФранГарсия ГонсалоЛунин АндрейПас Николас
Сория Давид  68'Дуарте ДомингушАльдерете Омар 46' (Арамбарри Мауро ( 46') Митрович СтефанДамиан Суарес 77' (Мата Хайме ( 77') Альварес Гастон  84'Аленья Карлес 58' (Иглесиас Хуан ( 58'  81') Дьене ДаконамМаксимович НеманьяЛатаса Хуан  7' 77' (Кармона Хосе Анхель ( 77'  90') Майораль Борха  87' 90' (Лосано Энтони ( 90')
Запасные: Ривера ГоркаАнхилери ФабрисиоБенито ХорхеФузато Даниэл
02 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Скромное мадридское дерби состоялось в четвёртом туре Ла Лиги. Неуступчивый и колючий «Хетафе» прибыл на «Сантьяго Бернабеу», чтобы сыграть с «Реалом», раздираемым травмами. Винисиус, Куртуа, Милитао, Менди и Себальос не могли принять участие в этой встрече, о чём было известно сильно заранее. Но состав «Реала» и так был хорош: Модрич, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Хоселу.

Правда, на первых минутах пришлось говорить не о мадридских звёздах, а о том, кому они раскрыться не дали. Фран Гарсия ужасной передачей подставил Алабу, бесхозный мяч подхватил Борха Майораль, вошёл в штрафную площадь, уложил на газон Кепу и пробил по пустым воротам – 0:1. Радовался, правда, воспитанник «Реала» очень скромно. Помнит свои корни.

А вот «Реал» будто забыл, как играть. Очень вяло перемещались мадридцы, чуть разогнавшись только ко второму тайму. Был пенальти, заработанный и отменённый на Беллингеме (арбитру показалось, что Джуд завалился раньше контакта), опасный удар Хоселу с угла вратарской – и всё за первый тайм. Ушли мадридцы на перерыв, уступая в счёте, а сразу после были заменены Фран Гарсия и Камавинга. Папа Карло явно был недоволен игрой.

Исправлять ситуацию вызвался Хоселу. 33-летний форвард чётко подкараулил отскок после кросса Модрича, в касание поймал мяч на ногу и вколотил под перекладину метров с шести – 1:1. «Реал» проснулся. Опять Модрич заходил на ассист, у линии штрафной площади подсунув мяч Кроосу. Тони пробил на технику – попал в штангу, сам же набежал на добивание, но тут уже Давид Сория выручил «Хетафе». Гости дребезжали, пыхтели, но держались.

Очень опасен был Хоселу, собиравший все отскоки. В очередной раз взял он подбор, лупанул почти с точки пенальти, но у «Хетафе» нашёлся – сейв Давида Сории. Васкес и Беллингем много закидывали в центр штрафной площади, однако завершающий удар никак не летел. «Хетафе» же просто прижался к воротам, увеличил градус борьбы и ждал финального свистка. Девять минут компенсировал арбитр, вот тут и оставили силы футболистов «Хетафе».

А выручил «Реал» всё тот же Джуд Беллингем, которого перед матчем признали лучшим игроком августа. На пятой добавленной минуте он рванул на добивание после удара Лукаса Васкеса и ошибки Сории. Удар в пустые ворота с метра – 2:1. В этом сезоне «Реал» очков ещё не терял.

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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San13
02 Сентября 2023 в 19:42
Оххх и отскочили мадридские девчата. Первый тайм смешно было смотреть на Карвахаля и Джуда.
Второй тайм конечно в разы лучше отыграли благодаря Кроссу.
Весёлый чувствую чемпионат в этом году будет.
Sergey999
02 Сентября 2023 в 19:46
Девчата отскочили неделю назад в матче с вильяреалом. В чем сегодня отскок объясни?? Один момент за всю игру у хетафе?? Второй тайм Реал уничтожал соперника. Счет не по игре.
pol-black
02 Сентября 2023 в 19:57
первый гол мадрида уж очень сомнительный. за весь матч сливочные ничего не показали толкового. только в концовке проснулись. Биллингем пока выходит палочкой-выручалочкой, но будет ли так всегда?
GGG3
02 Сентября 2023 в 20:14
Девчата отскочили? Ущемленная путалонка ты хоть матч смотрела? 3 штанги и 10 сейвов вратаря который повторил свой личный рекорд по сейвам за ВСЮ КАРЬЕРУ, твоя жалкая нищая помойка даже одного затолкать не смогла и только ныла после матча вместе с Чапи
Vova52
02 Сентября 2023 в 19:29
Реал заслужил победу..... Скажите только откуда взялись +9 минут , за что ?????????????
Sergey999
02 Сентября 2023 в 19:48
Судья перепутал Реал с Барселоной..))))
GGG3
02 Сентября 2023 в 20:15
а скажи мне откуда 13 минут в матче с барселоной взялись? они и за эти 13 минут не смогли затолкать
gresnik
02 Сентября 2023 в 19:29
очень не хватает топ нападающего..Холанда бы...ну а Джуд пока,что первый топ трансфер со времен Куртуа...пузар..йович...провалились..а Джуд пока.Что тащит нереально!!! HALA MADRID!!
Sergey999
02 Сентября 2023 в 19:31
Безумная гонка за Мбаппе... и травмы...
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1.44 4.80 7.80
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