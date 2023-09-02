Опять решил Беллингем: на 5-й добавленной минуте «Реал» всё-таки сломил «Хетафе»

«Реал» и «Хетафе» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч четвертого тура Ла Лиги состоялся 2 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Скромное мадридское дерби состоялось в четвёртом туре Ла Лиги. Неуступчивый и колючий «Хетафе» прибыл на «Сантьяго Бернабеу», чтобы сыграть с «Реалом», раздираемым травмами. Винисиус, Куртуа, Милитао, Менди и Себальос не могли принять участие в этой встрече, о чём было известно сильно заранее. Но состав «Реала» и так был хорош: Модрич, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Хоселу.

Правда, на первых минутах пришлось говорить не о мадридских звёздах, а о том, кому они раскрыться не дали. Фран Гарсия ужасной передачей подставил Алабу, бесхозный мяч подхватил Борха Майораль, вошёл в штрафную площадь, уложил на газон Кепу и пробил по пустым воротам – 0:1. Радовался, правда, воспитанник «Реала» очень скромно. Помнит свои корни.

А вот «Реал» будто забыл, как играть. Очень вяло перемещались мадридцы, чуть разогнавшись только ко второму тайму. Был пенальти, заработанный и отменённый на Беллингеме (арбитру показалось, что Джуд завалился раньше контакта), опасный удар Хоселу с угла вратарской – и всё за первый тайм. Ушли мадридцы на перерыв, уступая в счёте, а сразу после были заменены Фран Гарсия и Камавинга. Папа Карло явно был недоволен игрой.

Исправлять ситуацию вызвался Хоселу. 33-летний форвард чётко подкараулил отскок после кросса Модрича, в касание поймал мяч на ногу и вколотил под перекладину метров с шести – 1:1. «Реал» проснулся. Опять Модрич заходил на ассист, у линии штрафной площади подсунув мяч Кроосу. Тони пробил на технику – попал в штангу, сам же набежал на добивание, но тут уже Давид Сория выручил «Хетафе». Гости дребезжали, пыхтели, но держались.

Очень опасен был Хоселу, собиравший все отскоки. В очередной раз взял он подбор, лупанул почти с точки пенальти, но у «Хетафе» нашёлся – сейв Давида Сории. Васкес и Беллингем много закидывали в центр штрафной площади, однако завершающий удар никак не летел. «Хетафе» же просто прижался к воротам, увеличил градус борьбы и ждал финального свистка. Девять минут компенсировал арбитр, вот тут и оставили силы футболистов «Хетафе».

А выручил «Реал» всё тот же Джуд Беллингем, которого перед матчем признали лучшим игроком августа. На пятой добавленной минуте он рванул на добивание после удара Лукаса Васкеса и ошибки Сории. Удар в пустые ворота с метра – 2:1. В этом сезоне «Реал» очков ещё не терял.