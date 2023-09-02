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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски резко высказался о судействе в Ла Лиге

02 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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03.09 22:00

Звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выразил недовольство работой испанских футбольных судей.

«Ла Лига не является атакующей или привлекательной. Испанские судьи убивают Ла Лигу», - цитирует Левандовски Mundo Deportivo со ссылкой на польский Meczyki.

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» летом прошлого года. С тех пор поляк провёл за «сине-гранатовых» 49 матчей, в которых забил 34 гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Осасуны» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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