​Левандовски резко высказался о судействе в Ла Лиге

Звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выразил недовольство работой испанских футбольных судей.

«Ла Лига не является атакующей или привлекательной. Испанские судьи убивают Ла Лигу», - цитирует Левандовски Mundo Deportivo со ссылкой на польский Meczyki.

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» летом прошлого года. С тех пор поляк провёл за «сине-гранатовых» 49 матчей, в которых забил 34 гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Осасуны» на выезде.