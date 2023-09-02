​Судья отменил пенальти в пользу «Реала» после сигнала от ВАР

В субботу «Реал» проводит домашний матч четвёртого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Команда Карло Анчелотти быстро пропустила – Борха Майораль расписался в воротах Кепы Аррисабалаги уже на 11-й минуте. На экваторе тайма рефери Марио Мелеро назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев нарушение правил против Джуда Беллингема. После этого арбитр получил сигнал от ВАР и отправился смотреть повтор. В итоге одиннадцатиметровый удар был отменён. Представители «Реала» остались недовольны решением судьи.

Следить за игрой Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.