​Фанаты «Севильи» растрогали отца Пуэрты – футболист умер 16 лет назад

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как фанаты «Севильи» собрались около дома отца экс-игрока команды Антонио Пуэрты. Поклонники андалузского клуба скандировали кричалки в память о Пуэрте. Отец покойного футболиста через окно поддерживал болельщиков со слезами на глазах.

Напомним, что Антонио Пуэрта ушёл из жизни 28 августа 2007 года. Во время матча «Севильи» против «Хетафе» у футболиста произошла остановка сердца. Врачи смогли реанимировать Пуэрту, и он покинул поле самостоятельно, но затем у игрока произошёл ещё один приступ. Медики несколько дней боролись за жизнь Антонио, но спасти футболиста не удалось. Пуэрте было всего 22 года…