Захарян сделал 13 касаний мяча во втором матче за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян во второй раз появился на поле в составе испанской команды.

Игрок вышел на поле на 79-й минуте матча четвёртого тура Ла Лиги против «Гранады» (5:3) и расположился на левом фланге, где проявил себя довольно-таки неплохо.

За проведённое на поле время Захарян сделал 13 касаний мяча, семь раз пытался ассистировать партнёрам, правда было сделано всего четыре точные передачи. Также он один раз удачно вступил в отбор.

Напомним, что 20-летний футболист перешёл в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2029 года.