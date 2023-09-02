«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» в дебютном матче Захаряна на стадионе в Сан-Себастьяне

«Реал Сосьедад» наконец-то смог победить в Ла Лиге. Сан-себастьянцы легко дома переиграли «Гранаду», но Арсен Захарян на поле появился лишь в самой концовке поединка.

В субботу Арсен Захарян мог впервые сыграть за новый клуб в домашнем матче. В рамках 4-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду». Обе команды начали сезон не слишком удачно, набрав по три очка в трёх стартовых турах. Правда, баски все свои встречи закончили вничью, в то время как андалузцы один раз выиграли и дважды проиграли.

«Реал Сосьедад» с первых минут постарался взять игру под свой контроль. Гости в ответ постарались провести атаку и вывести Боэ на ударную позицию, но защита его накрыла. Почти тут же Кубо получил мяч на линии чужой штрафной и пальнул в дальний нижний угол, не оставив Фернандесу шансов.

Сан-себастьянцы продолжали атаковать. Хозяева тут же заработали угловой, а затем Фернандесу пришлось выходить из ворот, чтобы опередить Кубо, который пытался успеть к передаче от партнера. Преимущество хозяев в начале поединка было подавляющим – к 17-й минуте они владели мячом 72% времени. Правда в середине тайма «Гранада» стала действовать чуть смелее и совершила несколько подходов к чужим воротам, но ничего из этого не извлекла.

За десять минут до конца первого тайма «Гранада» сумела сравнять счёт. Гости заработали право на угловой, и после навеса Гумбау в борьбе с Рубио мяч в собственную сетку отправил Ле Норман. При этом к этому моменту «Гранада» самостоятельно ещё ни разу не пробила по чужим воротам.

Однако ещё до перерыва «Реал Сосьедад» вновь вышел вперёд. Кубо получил мяч перед штрафной и пробил в левый угол, оформив дубль. Хозяева могли и упрочить свое лидерство, когда в компенсированное время Барренечеа получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, но в створ не попал. На перерыв в итоге баски ушли с преимуществом в один гол.

Игра изобиловала нарушениями, и второй тайм продолжился в том же духе. К 54-й минуте команды на пару успели получить пять жёлтых карточек, а количество фолов стремилось превысить два десятка. При этом в игре «Реал Сосьедад» продолжал действовать лучше. За минуту до истечения часа игры баски забили третий гол. После передачи от Мендеса мяч на линии штрафной получил Субименди и пробил мимо вратаря в правый угол.

В середине второго тайма «Гранада» сделал сразу четыре замены за один слот, но тут же пропустила четвёртый гол. Барренечеа мощным ударом из-за пределов штрафной вогнал мяч в дальний нижний левый угол, вышло довольно красиво. «Гранада» после этого совершила несколько подходов к чужим воротам, но получилось все безрезультатно, а «Реал Сосьедад» забил и пятый гол. Вышедший на замену Бош срезал мяч в свои ворота.

Лишь после пятого гола на поле на замену появился Арсен Захарян, который дебютировал на «Аноэте». Почти тут же «Гранада» сократила отставание в счёте. Боэ после передачи от Пуэртаса пробил в нижний левый угол. После этого «Гранада» постаралась прибавить в активности, тем более, арбитр добавил 9 минут ко второму тайму. Так Боэ вскоре пробил выше перекладины. Правда в ответ Садик попал в штангу. И всё же «Гранада» забила ещё. Сарагоса, войдя в штрафную, мощно выстрелил под перекладину.

После этого матча в чемпионате Испании наступает перерыв на матчи сборных. В следующем туре через две недели «Реал Сосьедад» отправится на выезд к мадридскому «Реалу». «Гранада» же дома сыграет с «Жироной».

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