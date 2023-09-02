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«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» в дебютном матче Захаряна на стадионе в Сан-Себастьяне

02 Сентября 2023 • 17:05 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
5:3
Гранада
окончен

«Реал Сосьедад» наконец-то смог победить в Ла Лиге. Сан-себастьянцы легко дома переиграли «Гранаду», но Арсен Захарян на поле появился лишь в самой концовке поединка.

Протокол игры  
Реал Сосьедад5:3Гранада
(1:0) Кубо Такефуса9'  
  35'Ле Норман Робен (1:1)
(2:1) Кубо Такефуса44'  
(3:1) Субименди Мартин59'  
(4:1) Барренечеа Андер67'  
(5:1) Бош Мики76'  
  84'Бое Лукас (5:2)
  90'Сарагоса Брайан (5:3)
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенТирни Киран 69' (Муньос Айхен ( 69') Браис МендесСубименди МартинМерино Микель 83' (Туррьентес Беньят ( 83') Кубо Такефуса 79' (Умар Садик ( 79') Оярсабаль Микель  54' 79' (Захарян Арсен ( 79') Барренечеа Андер 79' (Чо Мохамед-Али ( 79')
Запасные: Фернандес КарлосАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиФрага АйторПачеко ХонОласагасти Хон
Рауль ФернандесВиктор Диас  54' 66' (Пуэртас Антонио ( 66') Рубио Мигель 66' (Бош Мики ( 66') Микель Игнаси  21'Нева КарлосКальехон Хосе 66' (Санчес Рикард ( 66') Руис Серхио  53' 66' (Мелендо Оскар ( 66') Гумбау Херард 79' (Вильяр Гонсало ( 79') Сарагоса Брайан  86'Узуни МюртоБое Лукас  38'
Запасные: Феррейра АндреМанафа ВилсонПетрович НьегошПереа Альберто
02 сентября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

В субботу Арсен Захарян мог впервые сыграть за новый клуб в домашнем матче. В рамках 4-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду». Обе команды начали сезон не слишком удачно, набрав по три очка в трёх стартовых турах. Правда, баски все свои встречи закончили вничью, в то время как андалузцы один раз выиграли и дважды проиграли.

«Реал Сосьедад» с первых минут постарался взять игру под свой контроль. Гости в ответ постарались провести атаку и вывести Боэ на ударную позицию, но защита его накрыла. Почти тут же Кубо получил мяч на линии чужой штрафной и пальнул в дальний нижний угол, не оставив Фернандесу шансов.

Сан-себастьянцы продолжали атаковать. Хозяева тут же заработали угловой, а затем Фернандесу пришлось выходить из ворот, чтобы опередить Кубо, который пытался успеть к передаче от партнера. Преимущество хозяев в начале поединка было подавляющим – к 17-й минуте они владели мячом 72% времени. Правда в середине тайма «Гранада» стала действовать чуть смелее и совершила несколько подходов к чужим воротам, но ничего из этого не извлекла.

За десять минут до конца первого тайма «Гранада» сумела сравнять счёт. Гости заработали право на угловой, и после навеса Гумбау в борьбе с Рубио мяч в собственную сетку отправил Ле Норман. При этом к этому моменту «Гранада» самостоятельно ещё ни разу не пробила по чужим воротам.

Однако ещё до перерыва «Реал Сосьедад» вновь вышел вперёд. Кубо получил мяч перед штрафной и пробил в левый угол, оформив дубль. Хозяева могли и упрочить свое лидерство, когда в компенсированное время Барренечеа получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, но в створ не попал. На перерыв в итоге баски ушли с преимуществом в один гол.

Игра изобиловала нарушениями, и второй тайм продолжился в том же духе. К 54-й минуте команды на пару успели получить пять жёлтых карточек, а количество фолов стремилось превысить два десятка. При этом в игре «Реал Сосьедад» продолжал действовать лучше. За минуту до истечения часа игры баски забили третий гол. После передачи от Мендеса мяч на линии штрафной получил Субименди и пробил мимо вратаря в правый угол.

В середине второго тайма «Гранада» сделал сразу четыре замены за один слот, но тут же пропустила четвёртый гол. Барренечеа мощным ударом из-за пределов штрафной вогнал мяч в дальний нижний левый угол, вышло довольно красиво. «Гранада» после этого совершила несколько подходов к чужим воротам, но получилось все безрезультатно, а «Реал Сосьедад» забил и пятый гол. Вышедший на замену Бош срезал мяч в свои ворота.

Лишь после пятого гола на поле на замену появился Арсен Захарян, который дебютировал на «Аноэте». Почти тут же «Гранада» сократила отставание в счёте. Боэ после передачи от Пуэртаса пробил в нижний левый угол. После этого «Гранада» постаралась прибавить в активности, тем более, арбитр добавил 9 минут ко второму тайму. Так Боэ вскоре пробил выше перекладины. Правда в ответ Садик попал в штангу. И всё же «Гранада» забила ещё. Сарагоса, войдя в штрафную, мощно выстрелил под перекладину.

После этого матча в чемпионате Испании наступает перерыв на матчи сборных. В следующем туре через две недели «Реал Сосьедад» отправится на выезд к мадридскому «Реалу». «Гранада» же дома сыграет с «Жироной».

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Роман Андреев

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Комментарии (2)
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Leonardis
02 Сентября 2023 в 18:05
а почему Захаряну пас не дали, бегал а до мяча не дотронулся...
andi
02 Сентября 2023 в 17:38
Не хрена себе легко переиграли 5-3.
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Окончен
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