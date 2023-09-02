​В «Реале» очень довольны трансферной кампанией

Руководители «Реала» очень довольны тем, как клуб поработал на летнем трансферном рынке. Как сообщает Marca, боссы «сливочных» считают, что трансферная кампания прошла лучше, чем планировалось.

В «Реале» уверены, что состав команды достаточно хорош, чтобы бороться за все трофеи на протяжении сезона.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав «Реала» пополнился такими футболистами, как Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Фран Гарсия, Кепа Аррисабалага и Хоселу.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч испанской Ла Лиги против «Хетафе». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.