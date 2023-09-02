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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Реале» очень довольны трансферной кампанией

02 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 5.00 2 11.00
Через 0 ч. 28 мин.

Руководители «Реала» очень довольны тем, как клуб поработал на летнем трансферном рынке. Как сообщает Marca, боссы «сливочных» считают, что трансферная кампания прошла лучше, чем планировалось.

В «Реале» уверены, что состав команды достаточно хорош, чтобы бороться за все трофеи на протяжении сезона.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав «Реала» пополнился такими футболистами, как Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Фран Гарсия, Кепа Аррисабалага и Хоселу.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч испанской Ла Лиги против «Хетафе». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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