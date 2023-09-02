​«Реал» назвал состав на матч с «Хетафе»

В четвёртом туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Хетафе». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Родриго, Хоселу.

Матч между «Реалом» и «Хетафе» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «Реал» после трёх туров Ла Лиги располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги с девятью очками.