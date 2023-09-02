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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш и Канселу — в заявке «Барселоны» на матч с «Осасуной»

02 Сентября 2023 • 14:41 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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03.09 22:00

Новобранцы «Барселоны» Жоау Фелиш и Жоау Канселу попали в заявку своей команды на предстоящий матч Ла Лиги против «Осасуны».

В списке каталонской команды оказалось сразу 22 футболиста, среди которых есть и совсем недавно пришедшие игроки — Фелиш и Канселу.

Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Барселоной» состоится завтра, 3 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После трех туров подопечные Хави Эрнандеса занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, сумев набрать семь баллов.

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Барселона Жоау Канселу Жоау Фелиш
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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