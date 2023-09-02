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Хави признался, что ему всегда нравился Жоау Фелиш

02 Сентября 2023 • 14:32 Комментировать
Осасуна
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Барселона
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03.09 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об аренде нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

«Фелиш нам подходит на все сто процентов. Нам всегда нравился этот безумно талантливый футболист, который может закрыть несколько позиций в атаке», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Специалист добавил, что Фелиш приложил очень много усилий для того, чтобы этот трансфер стал возможен.

Стоит отметить, что «Барселона» арендовала португальца до конца текущего сезона без права выкупа.

Завтра, 3 сентября, «Барселона» сыграет с «Осасуной» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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