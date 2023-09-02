Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедада» на матч с «Гранадой»

Сегодня, 2 сентября, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Гранаду» в матче четвёртого тура чемпионата Испании.

20-летний Арсен Захарян, недавно перебравшийся в «Реал Сосьедад», начнет эту встречу на скамейке запасных.

Полностью стартовый состав команды Иманоля Альгуасиля выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Кубо, Субеменди, Мерино, Браис, Оярсабаль, Барренечеа.

Встреча между «Реал Сосьедадом» и «Гранадой» должна будет стартовать в 15:00 по московскому времени.

Напомним, Захарян уже дебютировал в Ла Лиге, сыграв 15 минут в матче третьего тура против «Лас-Пальмаса» (0:0).