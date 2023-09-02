Симеоне: «Карраско почувствовал, что ему нужно уйти»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что полузащитник Янник Карраско близок к тому, чтобы перебраться в «Аль-Шабаб». Напомним, клубы уже достигли между собой соглашения, а сам игрок договорился об условиях контракта.

«Я люблю Янника, он всегда выкладывался на максимум, я ему благодарен. Карраско почувствовал, что ему нужно уйти. Несмотря на то, что о трансфере ещё не объявлено официально, что бы не случилось в будущем, мы обязательно однажды встретимся с Янником за чашкой кофе», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, Карраско ранее был интересен «Барселоне», но «сине-гранатовые» не смогли провернуть трансфер.