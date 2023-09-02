​«Реал» планирует играть с «Хетафе» при закрытой крыше «Сантьяго Бернабеу»

В субботу «Реал» проведёт домашний матч против «Хетафе» в рамках четвёртого тура чемпионата Испании. Как сообщает испанское издание AS, мадридский клуб планирует играть при закрытой крыше стадиона «Сантьяго Бернабеу». Дело в том, что синоптики прогнозируют дождь.

«Реал» в трёх стартовых турах Ла Лиги отпраздновал три победы и располагается на вершине турнирной таблицы. «Хетафе», в свою очередь, находится в районе экватора с четырьмя зачётными баллами в активе.

Матч между «Реалом» и «Хетафе» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.