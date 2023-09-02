​Фанаты «Хетафе» отпраздновали подписание Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» недавно объявил о решении не восстанавливать Мэйсона Гринвуда в первой команде, хотя в начале года с футболиста были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Под занавес летней трансферной кампании в Европе Гринвуд на правах аренды перебрался в «Хетафе». Пресс-служба испанского клуба опубликовала видео, на котором болельщики команды на улице около стадиона празднуют подписание Гринвуда.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Хетафе» проведёт уже сегодня, 2 сентября. Команда будет играть против «Реала» на выезде. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.