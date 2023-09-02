Агент: «Переход в «Эспаньол» - желание Бальде, я был против»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего Кейта Бальде, высказался относительно трансфера своего клиента из московского «Спартака» в каталонский «Эспаньол».

«Кейта все сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого. Не знаю никаких подробностей», - передает слова агента Sport24.

Аренда 28-летнего сенегальского нападающего рассчитана до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Бальде провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями.