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Канселу: «Я уже знаю некоторых партнёров по «Барселоне»

02 Сентября 2023 • 12:27 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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03.09 22:00

Новичок «Барселоны» Жоау Канселу рад воссоединиться в Каталонии с Илкаем Гюндоганом и Ферраном Торресом, с которыми выступал за «Манчестер Сити». Напомним, защитник также знаком с Жоау Фелишем, с которым играл за сборную Португалии.

«Я уже знаю некоторых партнёров по «Барселоне». С Ферраном Торресом и Илкаем Гюндоганам я выступал в «Манчестер Сити». У меня была возможность встретиться с ними. Надеюсь, этот сезон сложится успешно для каждого», – заявил Канселу на своей официальной презентации в качестве игрока «Барселоны».

Канселу перешёл в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити». Во второй половине прошлого сезона португалец выступал за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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