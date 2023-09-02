Канселу: «Я уже знаю некоторых партнёров по «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Жоау Канселу рад воссоединиться в Каталонии с Илкаем Гюндоганом и Ферраном Торресом, с которыми выступал за «Манчестер Сити». Напомним, защитник также знаком с Жоау Фелишем, с которым играл за сборную Португалии.

«Я уже знаю некоторых партнёров по «Барселоне». С Ферраном Торресом и Илкаем Гюндоганам я выступал в «Манчестер Сити». У меня была возможность встретиться с ними. Надеюсь, этот сезон сложится успешно для каждого», – заявил Канселу на своей официальной презентации в качестве игрока «Барселоны».

Канселу перешёл в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити». Во второй половине прошлого сезона португалец выступал за «Баварию».