«Реал» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках четвёртого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Хетафе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Хетафе
Доступ после регистрации
Протокол игры
|11'Майораль Борха (0:1)
|(1:1) Хоселу Санмартин47'
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио• 45'Алаба Давид•Гарсия Франсиско III46' (Начо Фернандес (46') •Модрич Лука•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо46' (Кроос Тони (46') • 51'Беллингем Джуд•Родриго•Хоселу Санмартин
Сория Давид• 68'Дуарте Домингуш•Альдерете Омар46' (Арамбарри Мауро (46') •Митрович Стефан•Дамиан Суарес•Альварес Гастон•Аленья Карлес58' (Иглесиас Хуан (58') •Дьене Даконам•Максимович Неманья•Латаса Хуан• 7'Майораль Борха
02 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Бан пользователя