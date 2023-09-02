«Реал Сосьедад» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках четвёртого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Гранады».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Гранада
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Тирни Киран•Кубо Такефуса•Субименди Мартин•Мерино Микель•Браис Мендес•Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер
02 сентября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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