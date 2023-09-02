Канселу раскрыл свою цель в «Барселоне»

Новичок каталонской «Барселоны» Жоау Канселу высказался касательно трансфера в стан «сине-гранатовых». Он был арендовал у «Манчестер Сити».

«Моя мечта сбылась. «Барселона» всегда была клубом моей мечты. Я очень взволнован этим переходом. Надеюсь, мы вместе станем чемпионами. Хочу внести свой вклад в победу. С огромным нетерпением жду начала работы с новыми одноклубниками. Я нацелен выиграть все возможные титулы», - передает слова португальца Mundo Deportivo.

Во второй половине прошлого сезона 29-летний защитник выступал в аренде за «Баварию». Канселу сыграл 15 матчей в чемпионате Германии, забил гол и сделал четыре ассиста.