Лапорта: «Хочу поблагодарить Фелиша за то, что он сохранял терпение»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поприветствовал в команде нападающего Жоау Фелиша. Глава каталонского клуба поблагодарил португальца за терпеливое ожидание своего трансфера.

«Хочу поблагодарить Фелиша за то, что он сохранял терпение и ждал своего трансфера вплоть до самого конца. Я знаю, что он отличный игрок и хорошо впишется в нашу команду», – сказал Лапорта на официальной презентации Фелиша в качестве новичка «Барселоны».

Напомним, «сине-гранатовые» арендовали Фелиша у мадридского «Атлетико», но в сделке не прописана возможность выкупа в конце сезона. Жоау ещё в начале трансферного окна чётко дал понять, что хочет только в «Барселону».