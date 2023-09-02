Фелиш – о переходе в «Барселону»: «Все знают, насколько я счастлив, я мечтал об этом с детства»

Новичок каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш высказался о трансфере в команду Хави Эрнандеса. Напомним, португальский нападающий присоединился к «сине-гранатовым» из мадридского «Атлетико» на правах аренды без возможности выкупа.

«Все знают, насколько я счастлив, я мечтал об этом с самого детства. Я прибыл сюда ради того, чтобы помочь команде. Надеюсь, мы проведём хороший сезон», – сказал Фелиш на своей официальной презентации в качестве футболиста «Барселоны».

Фелиш ранее наотрез отказывался оставаться в мадридском «Атлетико» и настаивал на трансфере в каталонскую «Барселону».