«Реал» считает, что купил Беллингема по выгодной цене

Мадридский «Реал» уверен, что заполучил полузащитника Джуда Беллингема по выгодной цене. Напомним, 20-летний англичанин стоил «королевскому клубу» 103 миллиона евро и стал одним из самых дорогих трансферов в истории «сливочных».

При этом, если верить изданию Marca, «Реал» считает, что заплатил за Беллингема сумму ниже его рыночной стоимости. Напомним, тот же Деклан Райс и Мойсес Кайседо в это трансферное окно достались «Арсеналу» и «Челси» за сумму в районе 116 миллионов евро без учёта бонусов.

Беллингем в первых трёх матчах за «Реал» отметился четырьмя голами и стал лучшим игроком месяца в Ла Лиге.