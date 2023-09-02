«Барселона» включила в продажу Эззалзули право выкупа за 20 миллионов евро

Каталонская «Барселона» в будущем может вернуть в свои ряды вингера Абде Эззалзули, который перебрался в «Бетис». По информации от журналиста Адрии Альбетс, «сине-гранатовые» включили в сделку опцию первоочередного выкупа за 20 миллионов евро.

Напомним, «Бетис» заплатил за трансфер Эззалзули 7,5 миллионов евро. В будущем команда Мануэля Пеллегрини может продать игрока в «Барселону» за сумму, которая будет более чем в два раза больше.

В прошлом сезоне 21-летний Эззалзули выступал на правах аренды за «Осасуну». Абде не дали гарантий игровой практики в «Барселоне», поэтому игрок покинул клуб.