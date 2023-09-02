21-летний марокканский форвард Абде Эззалзули покинул каталонскую «Барселону» и перешел в севильский «Бетис». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Африканский футболист поставил подпись под долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до лета 2028 года.

Эззалзули являлся игроком «сине-гранатовых» с 2021 года. В общей сложности он провел за каталонский гранд 14 поединков во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ближайший матч «Бетис» сыграет против «Райо Вальекано» в четвертом туре чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 2 сентября.