Фланговый защитник Альваро Одриосола покинул мадридский «Реал» и перебрался в «Реал Сосьедад». Об этом рапортует пресс-служба баскского клуба.

За трансфер 27-летнего латераля «Реал Сосьедад» заплатил «королевскому» клубу три миллиона евро. С Одриосолой был подписан долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2029 года.

Альваро является воспитанником академии «Реал Сосьедада». За мадридский «Реал» он выступал с 2018 года.

В прошлом сезоне защитник редко появлялся на поле в составе «сливочных». Одриосола провел всего три поединка в чемпионате Испании, не отметившись голевыми действиями.