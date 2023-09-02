30-летний мексиканский форвард Хесус Корона покинул «Севилью» и вернулся на родину, подписав контракт с клубом «Монтеррей». Об этом сообщается на официальном сайте андалусийцев.

Нападающий заключил с мексиканским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года. Сумма сделки составила порядка 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Хесус играл за севильскую команду с января 2022 года. Мексиканец поучаствовал в 28 поединках и забил три гола. До перехода в испанский клуб нападающий выступал за «Твенте» и «Порту», с которым трижды становился чемпионом Португалии.