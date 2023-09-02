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«Севилья» объявила о трансфере нападающего официально

02 Сентября 2023 • 07:43 Комментировать

30-летний мексиканский форвард Хесус Корона покинул «Севилью» и вернулся на родину, подписав контракт с клубом «Монтеррей». Об этом сообщается на официальном сайте андалусийцев.

Нападающий заключил с мексиканским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года. Сумма сделки составила порядка 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Хесус играл за севильскую команду с января 2022 года. Мексиканец поучаствовал в 28 поединках и забил три гола. До перехода в испанский клуб нападающий выступал за «Твенте» и «Порту», с которым трижды становился чемпионом Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Монтеррей Хесус Корона трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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